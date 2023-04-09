Москва, 9 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России получили государственные награды за отвагу и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, бойцов награждал заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, сообщает Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Церемония прошла возле линии соприкосновения. Солодчук выразил благодарность десантникам за их боевую службу. Военнослужащим вручили ордена Мужества, отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Минобороны обнародовало видеозапись, на которой показано вручение медали «Золотая Звезда» родственникам майора Алексея Боровикова. Ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Церемония проходила в штабе объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге. В зале присутствовали также сослуживцы Боровикова и представители городской администрации.