Минобороны России сообщило о награждении десантников в зоне спецоперации
Минобороны РФ: замкомандующего группировкой войск «Центр» вручил бойцам ВДВ государственные награды
Москва, 9 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) Вооруженных сил России получили государственные награды за отвагу и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, бойцов награждал заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук, сообщает Министерство обороны РФ.
Церемония прошла возле линии соприкосновения. Солодчук выразил благодарность десантникам за их боевую службу. Военнослужащим вручили ордена Мужества, отличия «Георгиевский крест» IV степени, а также медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».
Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля Минобороны обнародовало видеозапись, на которой показано вручение медали «Золотая Звезда» родственникам майора Алексея Боровикова. Ему было посмертно присвоено звание Героя России.
Церемония проходила в штабе объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) в Санкт-Петербурге. В зале присутствовали также сослуживцы Боровикова и представители городской администрации.