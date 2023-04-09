Чита, 9 апреля, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В течение ближайших трёх дней на территории Забайкальского края ожидаются сильный снег и ветер скоростью до 30 м/с. Об этом 9 апреля сообщило правительство региона в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

«Штормовое предупреждение. Во второй половине дня 9 апреля и в течение суток 10–11 апреля по территории Забайкальского края ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, усиление ветра до 18–23 м/с, днём 10 апреля и в течение суток 11 апреля по южной половине края — [ветер до] 25–30 м/с», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также ожидаются метели, заносы, гололедица и понижение температуры воздуха на 10 и более градусов. В связи с этим жителям региона рекомендуется сохранять осторожность и бдительность во время совершения ими дальних поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Канаде в результате обрушившегося на две самые густонаселённые провинции страны ледяного дождя и сильного ветра погибли два человека. Также из-за ледяного шторма без электричества остались чуть менее 1 миллиона человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио.