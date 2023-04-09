Москва, 9 апреля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. По указанию заместителя министра обороны России Юнус-бека Евкурова для борьбы с поставленными на Украину западными танками в российской армии созданы специальные противотанковые группы.

Vitaly V. Kuzmin Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема»

Об этом рассказал начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, Главное управление боевой подготовки разработало методические рекомендации и организовало методику выполнения, Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь.

Это большая государственная системная работа, и проект продвигается в соответствии с задачами, поставленными высшими руководителями, сказал Арифулин.

Как сообщалось ранее, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что противотанковые ракетные комплексы, состоящие на вооружении российской армии, сожгут западные танки Leopard и Abrams, передаваемые Киеву для наступления.