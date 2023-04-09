ДНР, 9 апреля, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в Артёмовске (ДНР) отряд из пятерых бойцов элитного подразделения (ВСУ) «Волки Да Винчи», пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

При этом о ликвидации группы также объявило само спецподразделение в виде некролога. Кроме того, авторы «Русской Весны» сообщили, что «Волки Да Винчи» несут серьёзные потери в ходе боевых действий в Артёмовске.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под Артёмовском был ликвидирован комбат 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи). До гибели он был командиром «Волков Да Винчи».

18 марта стало известно об уничтожении в Артёмовске украинского военнослужащего Сергея Мирончикова, который также был членом этого подразделения.