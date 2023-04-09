Париж, 9 апреля, 2023, 07:30 — ИА Регнум. Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сопровождавшей президента Франции Эммануэля Макрона в ходе его визита в Китай, высмеял французский политик, экс-депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо 8 апреля в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

«Ноль приёма, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров! Она была в ярости! Замечательно!» — написал Филиппо.

Отмечается, что власти Китая фактически проигнорировали главу ЕК, ей в ходе визита был оказан весьма холодный приём. В частности, Урсулу фон дер Ляйен встретила министр экологии КНР, что не соответствует рангу главы ЕК. Кроме того, лидер Китая Си Цзиньпин постарался, насколько возможно, дистанцироваться от главы ЕК, в то время как Макрон был принят со всеми почестями.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как отметил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино, президент Франции Макрон и глава ЕК фон дер Ляйен столкнулись с неудобствами во время встречи в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, когда гостям предоставили низкие офисные стулья с колесиками.