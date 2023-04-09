В результате стрельбы в арабской части Иерусалима ранено пять человек
В перестрелке между криминальным группировками в арабской части Иерусалима ранено пятеро мужчин
Иерусалим, 9 апреля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в арабской части Иерусалима, сообщает 9 апреля Ynet.
Цитата из кф Джон Уик. Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США
Перестрелка
Предположительно, перестрелка сталf следствием выяснения отношений между криминальными группировками.
Скорая помощь доставила в больницу пятерых мужчин в возрасте от 19 по 50 лет. Один из них находится в тяжёлом состоянии, трое получили ранения средней тяжести, один — лёгкое.
Как сообщалось ранее, несколько сотен палестинцев забаррикадировалось внутри мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израильская полиция уже проникла на территорию комплекса, где находится исламская святыня.