Иерусалим, 9 апреля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в арабской части Иерусалима, сообщает 9 апреля Ynet.

Цитата из кф Джон Уик. Реж. Чад Сталхески, Дэвид Литч. 2014. США Перестрелка

Предположительно, перестрелка сталf следствием выяснения отношений между криминальными группировками.

Скорая помощь доставила в больницу пятерых мужчин в возрасте от 19 по 50 лет. Один из них находится в тяжёлом состоянии, трое получили ранения средней тяжести, один — лёгкое.

Как сообщалось ранее, несколько сотен палестинцев забаррикадировалось внутри мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израильская полиция уже проникла на территорию комплекса, где находится исламская святыня.