Наступил 409-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Утечка в соцсети секретных документов США об СВО посеяла сомнения у американских союзников в способности Белого дома хранить секреты, пишет газета New York Times. Со ссылкой на одного из высокопоставленных сотрудников западных спецслужб издание отмечает: очевидно, что Америка осуществляет шпионаж не только в отношении России, но и своих союзников.

Минобороны России СВО

Часть выложенных в интернет документов касается ситуации в Артёмовске (Донецкая Народная Республика): по данным New York Times, на 25 февраля находящиеся в городе украинские силы были практически окружены российскими войсками, а глава военной разведки Украины Кирилл Буданов оценивал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как «катастрофическое».

Обстановка на донецком направлении является таковой и к 9 апреля. Ежедневно украинская армия теряет там сотни бойцов. Только накануне, по данным Минобороны, было уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал потери украинских войск в СВО «ужасными».

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