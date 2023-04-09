ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в ДР Конго
Reuters: ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в ДР Конго с 22 погибшими
Киншаса, 9 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Reuters.
Речь идет о нападении боевиков на деревню Мусандаба 8 апреля. В результате теракта погибли 22 местных жителя.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в городе Касинди на северо-востоке ДР Конго прогремел взрыв в протестантской церкви. Из-за теракта погибли gznm человек и еще 15 — пострадали.
В ночь на 9 марта на востоке ДР Конго была совершена вылазка вооруженных лиц на город Мукунди. При атаке погибли 40 человек. Ответственность за нападение взяла на себя эта же группировка.