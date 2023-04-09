* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Киншаса, 9 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Речь идет о нападении боевиков на деревню Мусандаба 8 апреля. В результате теракта погибли 22 местных жителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в городе Касинди на северо-востоке ДР Конго прогремел взрыв в протестантской церкви. Из-за теракта погибли gznm человек и еще 15 — пострадали.

В ночь на 9 марта на востоке ДР Конго была совершена вылазка вооруженных лиц на город Мукунди. При атаке погибли 40 человек. Ответственность за нападение взяла на себя эта же группировка.