Киев, 9 апреля, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Украинские золотовалютные резервы на сегодняшний день превышают $30 млрд, заявил 9 апреля советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью телеканалу «Рада ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние десять лет — они превышают $30 млрд», — сказал Устименко.

По его словам, этих средств хватит для того, чтобы покрыть импорт на Украину более чем за пять месяцев.

Как сообщалось ранее, американским рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте был понижен до уровня «CCC» с «CCC+». При этом прогноз по рейтингу является негативным.