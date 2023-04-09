Париж, 9 апреля, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Группа энтузиастов выступила за мирное сосуществование бок о бок с крысами в столице Франции городе Париже. Об этом 8 апреля сообщает издание The New York Post.

(сс) sibya Крыса

Идею о пользе крыс, которые издавна известны как переносчики опасных болезней, начали активно продвигать члены организации по защите прав животных Paris Animaux Zoopolis. В марте, когда в Париже образовались повсюду кучи мусора из-за забастовки мусорщиков, активисты продемонстрировали сплоченность с грызунами, которые стали в городе обыденностью.

Активисты собрались на площади Сен-Сюльпис и организовали акцию в поддержку крыс. Они держали плакаты с прокрысиными лозунгами и выкрикивали призывы в защиту «серых братьев-грызунов». По мнению демонстрантов, крысы помогают утилизировать отходы и полезны для эффективного поддержания гигиены в крупных городах. В свою очередь, учёные утверждают, что в Париже популяция крыс превышает численность людей как минимум в 1,5 раза.

Специалисты-ратологи назвали ситуацию абсурдом, вызывающим недоумение у зоологов. Исследователь крыс Майкл Х. Парсонс предположил, что акция в защиту крыс — это не более чем нелепая шутка, ведь именно эти грызуны «ответственны» за распространение чумы, уничтожившей в XIV веке до 60% населения Европы.

При этом зоологи отмечают, что молодые парижане в своей массе очень дружелюбно относятся ко всем грызунам и к крысам в частности. Соучредительница парижского зоопарка Animaux Амандин Санвизенс предположила, что это поветрие берёт начало в 2007 году, когда на экраны вышел анимационный фильм «Рататуй». По сюжету фильма крыса, обладающая талантом кулинара, дружит с людьми и работает в парижском кафе в качестве шеф-повара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество неубранных отходов на улицах Парижа выросло почти до 6 тыс. тонн, мусорщики продолжают протест против пенсионной реформы во Франции. Ситуация вызывает беспокойство у жителей города, так как неубранный мусор спровоцировал активное размножение крыс.