Москва, 9 апреля, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В случае лишения необходимых выплат любой раненый участник СВО должен сразу поставить об этом в известность депутатов комитета Госдумы по обороне или правоохранительные органы. Об этом заявил 9 апреля первый заместитель председателя комитета и глава партии «Родина» Алексей Журавлёв в интервью РИА Новости.

duma.gov.ru Алексей Журавлёв

Случаи, когда участникам спецоперации не выплачивают деньги, обещанные за ранения, действительно бывают, но они не являются массовыми, считает депутат. По его словам, ни один эпизод не оставлен им без внимания, и в каждом удалось в итоге добиться справедливости.

Случаи с выплатами и бюрократическими проволочками, о которых на данный момент известно, составляют не более 1% от количества участников спецоперации, сказал Журавлёв.

«Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус — мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего», — заявил депутат.

Подобные случаи, считает Журавлёв, чаще всего происходят из-за банальных недоразумений.

Если же подобное является результатом преступного сговора чиновников, медиков или военных, то они, подчеркнул депутат, должны быть непременно выявлены и наказаны.

Как ранее сообщалось, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда «Защитники Отечества» для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Согласно подписанному указу, работа фонда будет направлена на адресное сопровождение и помощь ветеранам спецоперации.