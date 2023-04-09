Тайбэй, 9 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. В распоряжении Вашингтона имеются достаточные средства и возможности для «обеспечения мира и стабильности» в Тайваньском проливе. Об этом 8 апреля, комментируя военные учения Китая в регионе, заявил представитель Государственного департамента США.

NASA Тайвань и Китай. Ночной снимок из космоса

«Мы уверены, что у нас достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности, а также выполнения наших обязательств, связанных с национальной безопасностью», — сказал американский чиновник.

Он отметил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина. При этом представитель Госдепа подчеркнул, что американские каналы связи с Китаем остаются открытыми и что США всегда призывали к сдержанности, а также недопущению изменения статус-кво.

Как сообщалось ранее, средства противовоздушной обороны Тайваня 8 апреля зафиксировали приближение к острову 71 самолета и девяти военных кораблей Народно-освободительной армии Китая. По данным военного ведомства, 45 самолётов залетели за так называемую срединную линию Тайваньского пролива.