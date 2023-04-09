Донецк, 9 апреля, 2023, 05:40 — ИА Регнум. Российская армия использует в ходе специальной военной операции новейшие радиолокационные станции «Ниобий», способные обнаруживать вражеские беспилотники. Об этом сообщает 9 апреля ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

РЛС «Ниобий», поступившая на вооружение в российские войска в начале прошлого года, способна выявить не только самолёты и вертолёты противника, но и сложные для обнаружения беспилотники, изготовленные из композитных материалов.

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РЛС осуществляет сканирование воздушного пространства в радиусе 500 километров и одновременно может наблюдать за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность. Информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт, где принимается решение, какое именно подразделение противовоздушной обороны будет сопровождать и уничтожать цель.

Как заявил начальник РЛС, «Ниобий» чрезвычайно легко освоить и эксплуатировать. Кроме того, регулярно выезжающие на передовую представители предприятия-изготовителя помогают расчётом в работе с РЛС.

Как сообщалось ранее, беспилотник ВСУ польского производства 5 апреля упал вблизи Запорожской атомной электростанции. Вес упавшего дрона составлял свыше двух килограммов, а расположение его обломков может говорить о том, что целью беспилотника была инфраструктура атомной электростанции.