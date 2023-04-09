Квебек, Канада, 9 апреля, 2023, 05:16 — ИА Регнум. Как минимум 135 человек отравились угарным газом в канадском городе Монреале в провинции Квебек. Об этом 8 апреля сообщил телеканал CBC со ссылкой на минздрав провинции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ледяной дождь

Начиная с 5 апреля в медучреждения Квебека были доставлены 135 человек, отравившихся угарным газом в попытках согреться и приготовить еду. В провинции после ледяных дождей произошло отключение энергоснабжения и люди использовали угольные и газовые печи внутри помещений.

Уточняется, что ледяные дожди обрушились на провинцию Квебек 5 апреля, лишив энергоснабжения более 1 млн жилых домов и других строений. Подача электроэнергии в полном объёме ожидается только 10 апреля, после проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за ледяного шторма в Канаде погибли два человека.