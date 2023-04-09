Москва, 9 апреля, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Образ жертвы пытаются сформировать на Западе в отношении Дарьи Треповой, которую обвиняют в гибели военкора Владлена Татарского при теракте в Санкт-Петербурге, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы. Изначально этот теракт имел очевидные характеристики преступления под чужим или ложным флагом — очередная инсценировка, столь любимый Западом прием», — считает она.

По словам Захаровой, политика западных стран превратилась в конвейер человеконенавистничества из-за либерального лицемерия этих государств. Представитель ведомства указала на то, что на Западе сознательно умалчивают информацию по поводу убийств Владлена Татарского, а также журналистов Дарьи Дугиной и Олега Клокова.

Захарова предупредила, что следующим шагом Запада станет оправдание насилия в адрес «неправильных» журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «112» распространил информацию о том, что перед терактом в Санкт-Петербурге Дарья Трепова получила из Москвы посылку со взрывчаткой, которая была использована для совершения преступления. По информации авторов канала, действия Треповой координировались из-за рубежа и всё взаимодействие кураторов с обвиняемой осуществлялось удаленно.