Таллин, 9 апреля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Эстонские власти не исключают возможности приобрести американские самолёты F-16 для того, чтобы затем передать их Украине. Об этом заявил 8 апреля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью украинскому изданию «Киев индепендент».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Министр назвал подобный вариант приобретения Украиной F-16 «очень разумным».

В то же время, Рейнсалу подтвердил, что в настоящий момент Эстония не имеет в составе своих вооружённых сил ни одного самолёта F-16.

Как сообщалось ранее, командование ВСУ считает, что получение Киевом американских истребителей F-16 ликвидирует ряд проблем, с которыми столкнулась украинская армия. По словам генералов ВСУ, эти самолеты могли бы частично обеспечить Украине противовоздушную оборону.