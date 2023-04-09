Энергодар, Запорожская область, 9 апреля, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Ситуация с атаками на Запорожскую АЭС приводит к созданию абсолютно новых механизмов работы, поскольку до этого ни один подобный объект в мире не подвергался целенаправленным ударам артиллерии. Такое мнение выразил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа 9 апреля в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Атомная отрасль — одна из самых зарегламентированных, но ни один регламент на сегодняшний день не регулирует действия в случае нанесения артиллерийских ударов и силового захвата станции. Эти события пишут новую главу в сфере ядерной безопасности. То, что раньше казалось безумным, стало реальным — история еще такого не знала», — пояснил Карчаа.

Как уточнил советник гендиректора «Росэнергоатома», на Запорожской АЭС уже приняты беспрецедентные меры безопасности, необходимые в создавшихся условиях. В частности, был установлен альтернативный источник питания на случай, если стационарный дизель-генератор выйдет из строя, как уже происходило однажды из-за обстрелов.

Кроме того, были возведены дополнительные инженерные конструкции для защиты сухого хранилища отработавшего ядерного топлива. Их высоко оценил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Запорожскую АЭС.

«В этом смысле печальная история с обстрелами пишет учебник, и нам приходится на ходу разрабатывать и реализовывать альтернативные меры, которые могут быть применены в случае угрозы ядерной безопасности», — подчеркнул Карчаа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские войска пытались захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года, но действия ВСУ закончились провалом.