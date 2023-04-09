Вашингтон, 9 апреля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Коронавирусная инфекция привела к повреждению мозга у двоих детей, рожденных в США от матерей, переболевших во время беременности COVID-19, сказано в исследовании Университета Miami Health System и Медицинской школы Миллера при Университете Майами.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Один из младенцев скончался в возрасте одного года и одного месяца. При этом тесты на коронавирус, проведенные у детей, показали отрицательный результат, но в их крови было очень высокое содержание антител.

Ученые считают, что антитела проникли в эмбрионы через плаценту от матери. Кроме того, иммунный ответ мог произойти из-за их заражения самим вирусом.

Исследователи изучили мозг погибшего ребенка после вскрытия и обнаружили в тканях недостаток белого вещества, а также признаки гипоксии в коре. Ученые полагают, что такие патологии могли развиться из-за инфекции у беременных женщин.

Они обследовали плаценты матерей и выявили у них «патологические изменения, вызванные COVID-19». В отчёте также сказано, что женщины заболели во время второго триместра беременности, а позже выздоровели. При этом у одной из матерей COVID-19 был выявлен повторно в третьем триместре.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что его учреждение продолжит расследовать причины появления вируса SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию.