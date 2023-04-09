Киев, 9 апреля, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Потери украинских войск в СВО являются «ужасными», заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью газете Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

Отвечая на вопрос британских журналистов о величине потерь ВСУ в ходе боевых действий, Пристайко сказал: «Нашей политикой с самого начала было не обсуждать наши потери. Когда война закончится, мы признаем это. Я думаю, это будет ужасная цифра».

При этом посол заявил, что украинцы должны сражаться до последнего человека. По его словам, в так называемых «штурмовых бригадах» находится 40 тысяч человек. Всего же в украинские вооружённые формирования был призван миллион человек.

Как ранее сообщалось ранее, ВСУ за время проведения Россией специальной военной операции потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек. Об этом заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.