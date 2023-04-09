Мелитополь, 9 апреля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Серия громких взрывов прозвучала в разных районах оккупированного Киевом города Запорожье. Об этом 9 апреля сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В Запорожье громко! В 01:47 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучала серия громких взрывов», — написал Рогов.

По словам Рогова, взрывы прогремели в разных районах города, но самые мощные из них были слышны в Заводском и Шевченковском районах. Режим воздушной тревоги в Запорожье действовал, согласно информации с украинского онлайн-ресурса, в период с 01:48 по 02:21 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов назвал сообщения Киева об эвакуации населения Запорожской области информационным вбросом со стороны украинских спецслужб.