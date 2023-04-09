Лондон, 9 апреля, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Встреча главы правительства Британии Риши Сунака с президентом США Джо Байденом, местом проведения которой станет столица Северной Ирландии в Белфаст, состоится 11 апреля, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра.

Duisenberg Встреча

Их разговор будет приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения. Этот договор окончил многолетнее вооруженное противостояние сепаратистов Северной Ирландии с Лондоном.

Байден должен прибыть в Белфаст вечером 11 апреля. По прилету его будет встречать Сунак.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Белый дом официально объявил, что Джо Байден не будет совершать визит в Лондон для участия в коронации британского короля Карла III, которая должна пройти 6 мая. Вместо американского лидера на церемонии будет присутствовать первая леди США Джилл Байден.

Член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Боб Сили (правящая Консервативная партия) заявил, что президент Соединенных Штатов поступил глупо, решив не посещать коронацию Карла III.