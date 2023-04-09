Мелитополь, 9 апреля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Батальон «Восток-Ахмат» сорвал наступление украинских войск и натовских наемников на запорожском направлении, написал в своем Telegram-канале 9 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Совсем недавно здесь было очень горячо, но весь пыл украинских подразделений и натовских наемников сбили военнослужащие батальона «Восток-Ахмат», сорвав их наступление на наши позиции», — говорится в сообщении.

Кадыров уточнил, что обстановка на указанном направлении находится под полным контролем Вооружённых сил России. Глава Чечни также сообщил, что приближение противника было замечено с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые помогли оперативно корректировать удары миномётов по скоплениям ВСУ.

«Итог этой операции — уничтоженная бронетехника, потери среди военнослужащих ВСУ и множество трофеев», — подчеркнул глава региона.

Кадыров добавил, что ранее на этом же направлении батальон «Восток-Ахмат» пресек другую попытку украинского наступления, в результате чего было уничтожено до десяти единиц бронетехники и «приличное» количество солдат неприятеля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что ВСУ скопили силы в Запорожской области, которые могут быть брошены на проведение наступательной операции на указанном направлении.

7 апреля он заявил, что в Запорожской области сформирована эшелонированная линия обороны, готовая к отражению контрнаступления со стороны украинских сил. По словам Рогова, линия состоит из противотанковых сооружений, минных полей и других оборонительных средств.