Тунис, 9 апреля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Власти Туниса на фоне закончившихся неудачей переговоров с МВФ считают возможным присоединиться к организации БРИКС. Об этом заявил 9 апреля официальный представитель тунисского пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук в интервью РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

«У меня есть информация, что Тунис (власти) со всей серьезностью рассматривает вопрос присоединения страны к группе БРИКС. Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается», — сказал тунисский политик. Он сделал такое заявление, ссылаясь на осведомлённые источники в правительстве страны.

Тунисский президент Кайс Саид обвинил МВФ, с которым ведутся переговоры о выделении кредита, в диктате, ведущем к обнищанию населения.

В настоящий момент в БРИКС входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Как сообщалось ранее, экс-президент Бразилии Дилма Руссефф избрана новым руководителем созданного странами БРИКС Нового банка развития.