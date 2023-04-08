Киев, 9 апреля, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий разъяснил, что на сегодняшний день он является гражданином только Украины, российского гражданства у него нет. Об этом сказано в заявлении священнослужителя, опубликованном 8 апреля на сайте УПЦ.

Vadim Chuprina Митрополит Онуфрий

«Хотел бы сразу заявить, что не считаю себя гражданином России… Российского паспорта у меня нет. Я считаю себя гражданином только Украины», — уточнил Онуфрий.

По словам предстоятеля УПЦ, он родился в Черновицкой области, затем поехал в город Сергиев Посад (с 1930 по 1991 год носил название Загорск), где окончил Московскую духовную семинарию, а позднее и духовную академию. Затем Онуфрий провёл 19 лет в Троице-Сергиевой лавре, после чего его перевели в Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину.

После распада СССР в 1991 году Онуфрий, по его словам, взял украинский паспорт, так как фактически являлся гражданином Украины. Однако российское гражданство у предстоятеля осталось, хотя, как уточнил сам предстоятель УПЦ, он им не пользовался.

После того как между Украиной и Россией ухудшились отношения, Онуфрий, по его утверждению, отказался от российского гражданства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнил глава минкультуры Украины Александр Ткаченко, будущее Киево-Печерской лавры определится после выселения из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ).