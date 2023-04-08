Киев, 9 апреля, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Участие подростков из России и с Украины в недавнем крестном ходе у стен Колизея в Риме вызвало критику со стороны министерства иностранных дел. Об этом написал в своем микроблоге пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Речь идет о шествии, организованном 7 апреля по случаю католической Пасхи, отмечаемой 9 апреля. В церемонии участвовали двое подростков из России и Украины. Они пронесли Библию на десятом этапе шествия, который символизировал подъем Иисуса Христа на гору Голгофа перед распятием.

Николенко отметил, что власти Украины испытали разочарование из-за того, что Ватикан отвергнул заявления Киева об оскорбительном характере, который усмотрела украинская сторона в этом событии. Представитель ведомства утверждает, что решение Святого престола не содействует примирению.

Кроме того, как подчеркнул Николенко, в Киеве считают, что за мероприятием стоит попытка поставить знак равенства между Россией и Украиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что крестный ход у стен Колизея в Риме 7 апреля прошел без участия папы Римского Франциска. На решение главы Католической церкви повлияли погода и рекомендации врачей.

Медики посоветовали 86-летнему понтифику не участвовать в мероприятии в связи с состоянием его здоровья. Недавно Франциск переболел вирусным бронхитом.