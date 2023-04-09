Амман, 9 апреля, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Ракета, запущенная с территории Сирии, взорвалась в воздушном пространстве Иордании, сообщает телеканал «Аль-Хадат» со ссылкой на источник в иорданском военном ведомстве.

Mil.ru Пуск ракеты

«Ракета, запущенная из Сирии, разорвалась в воздухе над прилегающим к границе районом Вади-Акраба», — заявил источник.

По его информации, осколки разорвавшегося ракеты не причинили материального ущерба и не создали угрозы для жизни местных жителей.

Как сообщалось ранее, танки израильской армии 8 апреля обстреляли район Сирии, откуда осуществлялся запуск ракет в сторону Голанских высот. По данным армии обороны Израиля, с территории Сирии было запущено три ракеты, одна из них упала в южной части Голанских высот, на открытой местности.