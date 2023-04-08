Киев, 9 апреля, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Магазин обстрелял из автомата Калашникова неизвестный в столице Украины городе Киеве. Об этом 8 апреля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Уточняется, что перед тем, как обстрелять магазин, неизвестный в штатском и с автоматом Калашникова наперевес прокричал несколько реплик в сторону кого-то, находившегося в магазине, а затем вступил в спор с мужчиной, стоявшим на улице возле здания. После краткой словесной перепалки вооружённый автоматом человек с криком выпустил несколько очередей по магазину, а затем неспешно ушёл с места инцидента.

Споривший с вооружённым мужчиной человек никак не отреагировал ни на стрельбу, ни на уход стрелявшего. О пострадавших в результате происшествия информации не поступало.

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