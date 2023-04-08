Херсон, 9 апреля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Российская авиация в Херсонской области нанесла массированные удары управляемыми бомбами по позициям украинской армии. Об этом 8 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

Украинские ресурсы назвали ситуацию под Херсоном для ВСУ «адом».

«Прямо сейчас российские Су-35 наносят удары по Херсонской области, по линии фронта. Там ад…» — утверждают украинские источники.

Российские самолёты продолжают бомбардировки с помощью «умных бомб» мест скоплений живой силы. После ударов в пригородах Херсона отключился свет.

Как сообщалось ранее, 7 апреля в результате удара российской авиации по пункту одесской морской охраны, расположившемуся на территории Херсонской области, было уничтожено по меньшей мере 50 украинских военнослужащих.