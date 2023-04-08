Кременная, ЛНР, 9 апреля, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Украина создает первую линию обороны под Кременной (ЛНР), используя солдат территориальной обороны, заявил журналистам российский военнослужащий с позывным Зенит.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, то есть войска ВСУ они берегут», — сообщил боец, слова которого приводит РИА Новости.

Кроме того, по словам Зенита, на указанном направлении были замечены украинские военные из отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил информацию о том, что ВС России под Кременной в ЛНР начали выкуривать украинских военных из окопов с помощью спецсредств полиции, в том числе используя беспилотники со слезоточивым газом «Черёмуха».

4 апреля издание «Русская Весна» написало о том, что на участке Сватово — Кременная российский отряд спецназа «Отважные» сжёг хорошо укреплённый район ВСУ. Для ударов применялись тяжёлые самоходные огнемёты «Солнцепёк» (ТОС-1А).