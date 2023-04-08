Ясиноватая, ДНР, 9 апреля, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Число погибших возросло до двух человек, пострадавших — до 16 человек в результате обстрела города Ясиноватая украинскими войсками в ДНР. Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём телеграм-канале.

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Уточняется, что в результате обстрела города ВСУ погибли двое мирных граждан — мужчины 1988 и 1987 годов рождения. Кроме того, пострадали 14 человек в Ясиноватой и один человек в населённом пункте Владимировка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что при обстреле ВСУ города Ясиноватая количество раненых возросло до 14 человек. Украинские войска вели огонь по городу с применением артиллерии калибром 155 мм (натовский калибр).