Донецк, 9 апреля, 2023, 01:21 — ИА Регнум. В Ясиноватой увеличилось количество пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом заявил 8 апреля глава городской администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Чёрный день в истории г. Ясиноватая. Ещё пять человек получили ранения. Всего за текущий день получили ранения 14 человек, один человек погиб. Молимся за скорейшее выздоровление раненых и за упокой души погибшего», — написал Шевченко.

Как сообщалось ранее, мэрия Ясиноватой информировала о семи раненых: четырёх мужчинах и трёх женщинах. Всего за 8 апреля город был обстрелян шесть раз. По Ясиноватой было выпущено 33 снаряда «натовского» калибра 155 мм и два снаряда из реактивной системы залпового огня.