Тель-Авив, Израиль, 9 апреля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Район Сирии, откуда осуществлялся запуск ракет в сторону Голанских высот, обстреляли танки армии обороны Израиля. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Sky News Arabia.

David King «Осторожно, мины!» Голанские высоты

Уточняется, что танковый удар был нанесен по нескольким целям в ответ на ракетный обстрел.

По данным армии обороны Израиля, с территории Сирии было запущено три ракеты, одна из них упала в южной части Голанских высот, на открытой местности. Израильские системы ПВО для перехвата ракеты не использовались. Ещё две ракеты упали на территории Иордании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что? по данным телеканала Al Hadath, с территории арабской республики в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра, были выпущены три ракеты. Данных о возможном ущербе от обстрела не приводятся.