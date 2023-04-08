Дамаск, 9 апреля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Три ракеты были выпущены в направлении Голанских высот с территории Сирии. Об этом 8 апреля сообщил телеканал Al Hadath.

(сс) robmcbell Указатель. Голанские высоты

Уточняется, что две ракеты упали на территории Иордании, одна — на территории Голан. В районе Голанских высот сработали сирены безопасности. О возможных пострадавших или нанесённом материальном ущербе данных нет.

Информацию о пуске ракет подтверждает, в свою очередь, и Армия обороны Израиля.

«В продолжение сообщений о прозвучавших сиренах три ракеты были выпущены из Сирии по территории Израиля, одна из ракет пересекла территорию Израиля и упала на открытой местности на юге Голанских высот», — сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что израильские системы ПВО для перехвата ракет не использовались.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как минимум два мирных жителя погибли в результате ракетных ударов, нанесённых ВВС Израиля по окрестностям столицы Сирии города Дамаска.