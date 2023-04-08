Киев, 9 апреля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Получение Киевом американских истребителей F-16 отсеет целый набор проблем, с которыми столкнулись ВСУ, заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, сообщает издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он отметил, что эти самолеты могли бы частично обеспечить украинской стороне противовоздушную оборону (ПВО). По утверждениям Олещука, без F-16 средства ПВО Украины способны нейтрализовать около 75% российских крылатых ракет и беспилотников.

Кроме того, как указал командующий, ВКС России превосходят украинскую авиацию количественно и технологически, а американские истребители якобы дадут ВСУ «завоевать господство в воздухе». Он пояснил, что F-16 оснащаются ракетами класса «воздух — воздух», позволяющими отбросить российскую авиацию от границ Украины.

Помимо этого, указанные истребители могут стрелять противокорабельными ракетами для ударов по морским целям. Олещук также предположил, что передача F-16 избавит ВСУ от проблемы с нехваткой запчастей и боеприпасов для самолетов советского производства, которые стоят на вооружении у Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля украинский министр обороны Алексей Резников написал о том, что киевские власти «без пауз» продолжают просить у других стран истребители западного образца.

5 апреля заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил, что поставка самолетов Украине «прямо сейчас» была бы чрезмерно затратной. Вместо этого, по его мнению, Киеву следует передавать необходимые для ВСУ боеприпасы.