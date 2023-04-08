Москва, 9 апреля, 2023, 00:35 — ИА Регнум. В российских магазинах игрушек начался дефицит популярных игр «Монополия» и Uno, производимых ушедшей из России компанией Hasbro, сообщает 8 апреля РБК.

Bru-nO Настольная игра «Монополия»

Запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, исчерпаны уже во многих пунктах продаж, а на маркетплейсах часто имеется не более одного комплекта. Новых же поставок из-за границы не ожидается.

На сайтах по продаже игр, как правило, имеются лишь тематические версии, как, например, «Монополия СССР».

Покупатели отмечают, что некоторые продавцы предлагают им неофициальные версии игры, во многих случаях значительно уступающих по качеству исполнения оригинальной игре.

Как сообщалось ранее, компания Hasbro приняла решение уйти с российского рынка. Hasbro признала, что уход из России повлиял на её финансовые результаты. 15 марта Министерство промышленности и торговли России утвердило обновленный список параллельного импорта, в который вошла и продукция Hasbro. Однако ситуация с параллельным импортом настольных игр осложняется тем, что они не переведены на русский язык.