Флорида, США, 9 апреля, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе по делу о военных преступлениях Бенджамин Ференц скончался в возрасте 103 лет в американском штате Флорида. Об этом 8 апреля сообщается на сайте экс-прокурора.

Нюрнбергский процесс 1945–1946 годов над бывшими руководителями гитлеровской Германии

Ференц был последним из оставшихся в живых прокуроров, участвовавших в Нюрнбергском процессе. Кроме того, он лично занимался расследованием военных преступлений нацистов после Второй мировой войны.

Ференц был известен как неутомимый борец за права человека, им были написаны девять книг и множество статей на антивоенную тему.

Ференц родился в Венгрии в 1920 году, ему не исполнилось и года, когда его семья эмигрировала в США. Будущий юрист учился в Городском колледже Нью-Йорка и получил стипендию в Гарвардской школе права как перспективный и способный студент. После окончания учёбы в 1943 году Ференц поступил на службу в армию, где воевал в дивизионе зенитной артиллерии. В 1945 году получил назначение подразделение, занимавшееся сбором доказательств военных преступлений нацистов.

Именно Ференцу приписывают введение в употребление термина «геноцид». Ференц побывал в нескольких концлагерях — Бухенвальде, Маутхаузе, Флоссенбурге, Эбензее — часто через несколько дней, а иногда и часов после их освобождения. Молодой следователь и его команда собрали тысячи документов в лагерях и учреждениях в Берлине, в том числе подробные отчеты об айнзатцгруппах, специальных подразделениях СС, которые были ответственны за убийство более миллиона человек, в основном на оккупированных территориях СССР.

Эти документы были использованы во время Нюрнбергского процесса, для решения судеб командиров нацистских эскадронов смерти во время суда. Ференц добился смертного приговора за военные преступления для 14 из 22 осуждённых нацистов.

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