Вашингтон, 8 апреля, 2023, 23:55 — ИА Регнум. Попытка ВСУ прорваться к Азовскому морю может вызвать поражение украинских войск и потерю ими боеспособности, заявил в интервью изданию «Свободная пресса» подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, оценивая вариант контрнаступления Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он считает, что такая операция может повлиять на жизнеспособность страны. Подполковник пояснил, что ВСУ, не имея поддержки с воздуха, потеряют из-за наступления большое количество военной техники и опытных бойцов.

При этом Дэвис полагает, что даже в случае успеха в этом сражении Украина в итоге всё равно проиграет России. Он отметил, что ВС РФ превосходят Киев как в численности войск, так и в вооружении.

Эксперт предположил, что ВСУ могут даже попытаться захватить Мариуполь, но у украинских войск нет опыта штурма городов. Кроме того, Дэвис добавил, что Украина вынашивает более амбициозные планы в виде прорыва к Азовскому морю с целью отсечения сухопутного коридора в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times написала о том, что в Сеть утекли секретные документы США о состоянии ВСУ и планах НАТО по усилению украинских войск для проведения контрнаступления. Речь идет о более чем ста материалах, датированных началом марта. Пентагон приступил к расследованию этой ситуации.

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что захват Крыма Киевом необходимо рассматривать как безальтернативный вариант для всего мира.