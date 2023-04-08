Москва, 8 апреля, 2023, 23:34 — ИА Регнум. На Западе и не подумали осудить теракт, совершённый против военкора Владлена Татарского, а наоборот из подозреваемой в убийстве пытаются создать образ жертвы. Об этом написала 8 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что на Западе нашлись и те, кто делает такие заявления, которые можно однозначно квалифицировать как публичное оправдание терроризма.

Захарова заявила, что патологическое лицемерие давно стало политической традицией западного либерализма, его безусловным рефлексом. Подобное лицемерие особенно хорошо видно на примере насквозь лживой заботы о правах журналистов и СМИ, в то время как в Евросоюзе практически ликвидировано присутствие российских и русскоязычных телеканалов и изданий.

«Либеральное лицемерие превратило политику Запада в конвейер человеконенавистничества. Сначала сознательное молчание по поводу убийств Владлена Татарского, Дарьи Дугиной, Олега Клокова, следующий шаг — оправдание насилия в отношении «неправильных» журналистов», — заключила Захарова.

Как сообщалось ранее, погибший в результате теракта военкор Владлен Татарский был похоронен 8 апреля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить погибшего в последний путь пришли сотни человек.