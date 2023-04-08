Тель-Авив, Израиль, 8 апреля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Массовые акции протеста против судебной реформы провела оппозиция в Израиле, несмотря на обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Организаторы протестной акции приняли решение не отказываться от её проведения, несмотря на постоянные обстрелы израильской территории из сектора Газа, а также невзирая на теракты, последний из которых произошёл в центре Тель-Авива 7 апреля. Самая многочисленная демонстрация прошла возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве.

Однако организаторы изменили формат акции, начав её с минуты молчания в память о жертвах террора. Отменили и марш по улицам Тель-Авива, который был запланирован после митинга, а также отказались от музыкального сопровождения акции.

Демонстранты скандировали лозунги и размахивали израильскими флагами, которые на протестную акцию принёс практически каждый участник. Звучала критика в адрес премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинета министров за предложенный проект судебной реформы. Также участники протестной акции упрекали правительство в неспособности обеспечить мирную жизнь и безопасность гражданам Израиля.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стихийных акциях протеста против судебной реформы в Израиле. В Тель-Авиве для разгона участников митингов полиция применила водомёты. Протестные акции оппозиции проходят в стране уже 14-ю неделю подряд. Самая многочисленная акция протеста собрала в Тель-Авиве, по утверждению организаторов, более 130 тыс. человек.