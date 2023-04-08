Ясиноватая, ДНР, 8 апреля, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли территорию ДНР снарядами калибра 155-мм, состоящего на вооружении стран НАТО. Об этом 8 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

U.S. Marines 155-мм гаубица M777 американского производства

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:55 — населённый пункт Ласточкино — населённый пункт Ясиноватая: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Как сообщалось ранее, в результате артиллерийского удара, нанесённого 8 апреля украинскими войсками по Ясиноватой, в городе было ранено семь человек. В результате обстрела оказались разрушены несколько домов в частном секторе.