Москва, 8 апреля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Фигурантка дела о гибели военкора Владлена Татарского Дарья Трепова сотрудничает со следствием, 8 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

По их информации, показания обвиняемой тщательно проверяются следственной и оперативной группами. Отмечается, команда, которая расследует дело, состоит из десятков сотрудников правоохранительных органов.

Они пытаются выявить предполагаемых сообщников Треповой, а также рассматривают различные мотивы и версии теракта, в результате которого погиб Татарский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что защита Дарьи Треповой не стала или не успела обжаловать постановление суда об аресте обвиняемой, поскольку оно вступило в силу. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу до 2 июня 2023 года.

Теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге, где проходила творческая встреча военкора. Трепова вручила ему в руки статуэтку, которая через некоторое время взорвалась.