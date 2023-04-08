Оренбург, 8 апреля, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено по факту гибели 17-летнего жителя Оренбургского района в результате обрушения на него стены строящегося дома. Об этом 8 апреля в сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Уголовное дело было возбуждено в связи с гибелью подростка по статье о причинении гибели по неосторожности. По предварительным данным, трагедия произошла около 15:00 (13:00 мск) в посёлке Чистый Оренбургского района. В ходе демонтажа недостроенного дома на улице Механизаторов на подростка обрушилась стена, в результате чего он погиб.

Идёт расследование обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Расследование контролирует прокуратура Оренбургского района.

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