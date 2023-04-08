Вашингтон, 8 апреля, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Украина в качестве государства может перестать существовать к концу 2023 года из-за «ужасающей» ситуации для страны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он пояснил, что украинская сторона столкнулась с ужасающими потерями на фронте и тяжелой является обстановка внутри самой Украины. Эксперт обвинил западные СМИ в сокрытии реальной ситуации на украинской территории и в постоянном распространении лжи по украинскому кризису.

Макгрегор с иронией добавил, что «все завершится так, что США попытаются связаться с Киевом по телефону, но им больше никто не ответит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер призвал иностранных наемников, воюющих за Украину, как можно быстрее покинуть территорию этой страны, предупредив об угрозе их гибели.

Он также отметил, что с начала спецоперации потери ВСУ погибшими и пропавшими могли составить более 330 тыс. человек.