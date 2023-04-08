Минск, 8 апреля, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Россия начала передавать Белоруссии документацию по производству штурмовика Су-25. Об этом 8 апреля на телеканале «Беларусь-1» сообщил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

Economy.gov.by Дмитрий Крутой

По его словам, в Минске уже начали изучать те документы, что получили от Москвы. Планировалось, что в Белоруссии будут производить компоненты для самолётов, но премьер-министр Роман Головченко заявил, что есть намерения осуществлять полную сборку Су-25.

«Премьер-министром даже задача ставится жёстче: от сборки авиационных двигателей выйти до финишной сборки самолётов. Это, конечно, суперзадача, задача максимум», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Минск согласовали размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Бельской стороне уже был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный нести ядерный заряд. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.