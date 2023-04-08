Луганск, 8 апреля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Бойцы спецназа «Ахмат» вместе с военнослужащими 4-й бригады 2-го армейского корпуса ВС РФ ликвидировали крупную вражескую группу между населёнными пунктами Кременная и Белогоровка под Северодонецком в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил uлава Чечни Рамзан Кадыров 8 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

По его данным, в ходе операции были взяты пленные. Один из украинских военнослужащих рассказал, что в плену о нём заботятся, тогда как киевская пропаганда рассказывает страшные истории про «Ахмат». Он пробыл на фронте два дня и заявил, что ситуация там для украинской стороны гораздо хуже, чем показывают в СМИ.

«На данный момент бойцы спецназа «Ахмат» совместно со 2-м армейским корпусом и ВКС России проводят очень эффективные точечные спецоперации, которые позволяют пополнять фонд пленных и ликвидировать фашистско-натовскую угрозу», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что готовящееся крупное наступление ВСУ будет последним для украинской стороны, так как у Киева почти не осталось живой силы. По его данным, украинская сторона испытывает большие проблемы с доставкой оружия и техники.