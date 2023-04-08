Минск, 8 апреля, 2023, 21:44 — ИА Регнум. Белоруссия рассчитывает в ближайшее время получить доступ к закупкам госкорпораций России. Стороны договорились синхронизировать законодательство в этой сфере до конца 2023 года, заявил 8 апреля посол республики в РФ Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Что касается доступа к госзакупкам, то стороны договорились в этом году полностью закончить синхронизацию законодательства. Нам очень важно получить доступ к закупкам крупнейших российских госкорпораций», — сообщил посол.

По словам Крутого, для решения вопроса необходимо признание электронных документов, в частности, электронно-цифровой подписи. Посол прогнозирует, что уже к середине года эта проблема будет решена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва и Минск выполнили восемь союзных программ из 28. Три выполненные программы касаются финансового сектора, ещё три программы — информационных систем, две программы — сфер атомной энергетики и единых правил конкуренции.