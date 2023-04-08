Москва, 8 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Об этом 8 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

«[Трепова] сотрудничает со следствием, все её показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — рассказал источник.

Следствием в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершённого теракта. В интересах следствия детали работы следственной группы не раскрываются

Как сообщало ИА REGNUM, военный корреспондент Владлен Татарский был убит в результате теракта, совершённого вечером 2 апреля в Санкт-Петербурге в помещении кафе на Университетской набережной, где проходила его творческая встреча.

По подозрению в совершении теракта задержана Дарья Трепова, признавшаяся, что принесла в кафе статуэтку, которая впоследствии взорвалась. При этом она утверждала, что не знала о взрывчатке внутри сувенира. В результате взрыва военкор погиб, получили ранения ещё более 40 человек.