Будапешт, 8 апреля, 2023, 21:17 — ИА Регнум. Венгрия будет жёстче контролировать транзитные перевозки зерна, идущего с Украины, чтобы оно шло в места назначения, а не попадало на рынки Центральной Европы, объявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Его заявление 8 апреля обнародовали на сайте министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«Страна продолжит усиливать контроль над импортом, уделяя особое внимание транзитным партиям, чтобы убедиться, что предназначенные для транзита товары действительно покидают страну», — говорится в заявлении.

Надь также предложил вернуть на территории ЕС пошлины и ограничения на украинское зерно. По его мнению, эти меры нужны для защиты европейских фермеров от дешёвой украинской продукции.

Министр сообщил, что Брюссель уже отказался вводить пошлины на всю украинскую продукцию. Теперь Венгрия призывает временно установить пошлины хотя бы на зерновые и масличные культуры.

Кроме того, Надь призывает использовать электронную систему, чтобы контролировать транзитные перевозки с Украины. Он также предлагает штрафовать нарушителей.

«Ситуация усугубляется беспрецедентными объемами импорта зерновых и масличных культур в государства — члены ЕС, граничащие с Украиной», — сказал Надь.

Он добавил, что украинская сторона пользуется отсутствием пошлин и уже начала экспорт мяса птицы, яиц и мёда. Эта продукция начала вытеснять венгерскую, так как её цена ниже по стоимости, чем у венгерских аграриев.

Как сообщало ИА REGNUM, польские фермеры запланировали с 11 апреля перекрыть дорогу с Украины на три дня, чтобы пресечь ввоз зерна из соседней страны. Аграрии грозят, что будут проводить подобные акции, пока власти Польши не примут меры, чтобы ограничить поставки с Украины. Недовольство также проявляют в Болгарии, Румынии и Словакии.