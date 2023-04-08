Севастополь, 8 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. В Севастополе 8 апреля проводятся профилактические работы в рамках противоподводной диверсионной обороны. Именно поэтому в центре города слышны громкие звуки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО [противоподводная диверсионная оборона]» — написал Развожаев.

Ранее губернатор Севастополя предупредил горожан об учебных стрельбах Черноморского флота, а глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что над городом Феодосия была сбита запущенная с территории Украины ракета. Обломки сбитой ракеты Вооружённых сил Украины упали в одном из населённых пунктов полуострова.