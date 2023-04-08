Тайбэй, 8 апреля, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) на Тайване 8 апреля зафиксировали приближение к острову 71 самолета и девяти военных кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает тайваньское минобороны в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным военного ведомства, 45 самолётов залетели за так называемую срединную линию Тайваньского пролива.

Ранее в тот же день было зафиксировано нахождение 42 БПЛА и восьми кораблей НОАК в прилегающем к острову регионе. При этом 29 беспилотников залетели за срединную линию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в НОАК объявили о начале военных морских учений, которые продлятся до 10 числа и будут проходить в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня. В Пекине подчеркнули, что цель учений — предостеречь сепаратистов и внешние силы, которые им помогают.